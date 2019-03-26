Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков" (обновлено)
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
В Киеве начали демонтаж моста к скандальной стройке на Осокорках
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
Украина на характере обыграла Люксембург и возглавила отборочную группу Евро-2020 (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
Голкипер "Динамо" установил рекорд чемпионата Саудовской Аравии
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Зоны риска. Есть ли жизнь после первого тура?
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
Украине могут быть засчитаны технические поражения за матчи с Португалией и Люксембургом, - юрист CAS (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусов

Осадки ожидаются также на западе, севере и в центре.

В среду в Киеве ожидается мокрый снег, похолодает до +5 градусов
Фото: www.obozrevatel.com

27 марта в Киеве облачно, мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

На западе Украины облачно, ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью и утром мокрый снег, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно, мокрый снег, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, в Запорожской области -1…+4 градуса, днем +5…+11 градусов.

В Крыму облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также