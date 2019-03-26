В Запорожской области в полицейских бросили гранату

Двое офицеров полиции получили контузию и осколочные ранения от гранаты, прибыв на анонимный вызов в городе Пологи (Запорожская область).

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В городе Пологи Запорожской области в полицию поступает анонимный звонок. Полицейские группы реагирования выезжают на вызов. По адресу их встречает человек, машет, чтобы подходили, и прямо посреди улицы бросает в них гранату", - написал Князев в фейсбуке.

Несмотря на полученную контузию и осколочные ранения рук и ног, полицейским удалось задержать злоумышленника, который тоже получил травмы в результате взрыва.

Пострадавшие полицейские - Кирилл Михов и Эдуард Лукьяненко.

Напомним, сегодня утром в ДТП в Киеве с пострадала женщина-полицейский - водитель патрульного автомобиля уснул за рулем и врезался в дерево.