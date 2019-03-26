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Прокуратура Борисполя сообщила сотруднику образовательного учреждения о подозрении в педофилии

От развратных действий пострадали пятеро детей.

Прокуратура Борисполя сообщила сотруднику образовательного учреждения о подозрении в педофилии

Прокуратура Борисполя сообщила о подозрении сотруднику образовательного учреждения в совершении развратных действий в отношении малолетних (ч.2 ст.156 Уголовного кодекса). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что на протяжении года, с февраля 2018 по февраль 2019, подозреваемый неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних", - сказано в сообщении

Городской суд Борисполя сегодня избирает подозреваемому меру пресечения, прокуратура ходатайствует о содержании под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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