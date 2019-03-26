Боевики на Донбассе за сутки совершили 7 обстрелов

В понедельник, 25 марта, в зоне боевых действий на Донбассе российские боевики совершили 7 обстрелов, в том числе два - с применением тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены двое украинских военных, погибших нет. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Лебединское, Старогнатовка, Крымское, Новотошковское и Луганское. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, у Крымского огонь открывали из минометов 82 калибра и артиллерийских системы калибра 122 мм.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, по данным разведки, убиты трое боевиков, пятеро ранены.

С полуночи вторника в зоне ООС обстрелы не зафиксированы.