Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
Нацполиция решила заменить автоматы Калашникова немецкими MP5
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
​В России показали "перебежчика из СБУ" (обновлено)
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
В матче отбора Евро-2020 принципиальные соперники – сборные Голландии и Германии закрутили лихую интригу (обновлено)
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"
Порошенко подаст в суд на "1+1" "за распространение фейков"
ГлавнаяОбществоЖизнь

ВСУ проверяют разглашение государственной тайны военным

Факт возвращения прапорщика Аушева к семье подтверждается.

ВСУ проверяют разглашение государственной тайны военным
Фото: cow.org.ua

В Вооруженных силах Украины проверяют разглашение государственной тайны уволенным в запас военным, который вернулся на неподконтрольные Украине территории Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сухопутные войска ВСУ  в фейсбуке.

"В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), в которую был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в сети Интернет, в сюжете телеканала Россия-24 на тему "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация о возврате бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к месту жительства своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории.

В ВСУ отмечают, что факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также