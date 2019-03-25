Главой набсовета НОТУ стала Светлана Остапа

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) уволил Татьяну Лебедеву с должности председателя, назначив вместо нее Светлану Остапу.

Об этом сообщил "Детектор Медиа".

Заместителем председателя набсовета стал Игорь Хохич, секретарем - Вадим Миськой.

Остапа является представителем от депутатской фракции "Самопомощь", Хохич - депутатской группы "Відродження", сфера ответственности Миського - защита интересов детей и молодежи.

Светлана Остапа - заместитель шеф-редактора «Детектор медиа», заслуженная журналистка Украины, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики; член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике.

Напомним, Набсовет НОТУ принял решение отложить расторжение контракта с председателем правления компании Зурабом Аласанией до 5 мая 2019 года.