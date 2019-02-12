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Набсовет НОТУ решил отстрочить разрыв контракта с Аласанией

Расторжение контракта отложили до 6 мая.

Набсовет НОТУ решил отстрочить разрыв контракта с Аласанией
Фото: Макс Требухов

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение отсрочить расторжение контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией до 6 мая 2019 года.

Такое решение приняли члены Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" на внеочередном заседании, сообщает Укринформ.

Предложение перенести дату прекращения контракта с Аласанией на 6 мая 2019 года (после президентских выборов) внесла Татьяна Лебедева.

За соответствующее решение проголосовали 11 членов Наблюдательного совета. Трое - Вячеслав Козак, Евгений Глибовицкий и Александр Павличенко - проголосовали "против". Дарья Карякина воздержалась.

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией во время заседания, в повестке дня которого не было вопроса об отставке главы правления. Позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

Аласания возглавлял НОТУ с 15 мая 2017 года до 31 января 2019 года. Он также руководил Национальной телерадиокомпанией Украины, на базе которой была создана НОТУ, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Тогда он ушел в отставку по собственному желанию.

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