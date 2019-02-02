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Аваков усомнился в законности увольнения Аласании

"Мы сейчас внимательно смотрим на законность и процедуры отстранения".

Аваков усомнился в законности увольнения Аласании
Фото: Макс Требухов

Министерство внутренних дел заинтересовалось обстоятельствами увольнения главы правления Национального общественного телевидения Украины Зураба Аласании.

Об этом сказал министр Арсен Аваков в кулуарах съезда партии "Народный фронт", который состоялся 2 февраля.

"Я не думаю, что хорошая идея в этот момент времени обкатывать технологию и ущемлять прессу. Я не думаю, что хорошая идея отстранить за два месяца до выборов главу Суспільного телебачення в непонятный способ. И мы сейчас внимательно смотрим на законность и процедуры отстранения. Я думаю, что там есть в чем разобраться", - сказал Аваков.

По его мнению, речь может идти о нападении на свободу прессы.

Напомним, 31 января набсовет НОТУ досрочно разорвал контракт с Аласанией во время заседания, в повестке дня которого не было вопроса об отставке главы правления. Позже выяснилось, что на Аласанию написал жалобу профсоюз.

Аласания возглавлял НОТУ с 15 мая 2017 года до 31 января 2019 года. Он также руководил Национальной телерадиокомпанией Украины, на базе которой была создана НОТУ, с марта 2014 года по ноябрь 2016 года. Тогда он ушел в отставку по собственному желанию.

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