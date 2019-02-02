Яценюк: "Народный фронт" нацелен на парламент и новое правительство

"Народный фронт" нацелен на борьбу за новую коалицию и новое правительство. Об этом заявил лидер "НФ" Арсений Яценюк, выступая на съезде, который прошел сегодня, 2 февраля.

Также Яценюк поблагодарил актив партии, который ранее высказался за необходимость его участия в выборах Президента Украины: "Это непростое решение, которое нельзя принимать с точки зрения эмоции или политической конъюнктуры. Вследствие массированной дискредитационной кампании, просто откровенной лжи, когда врали 22 -ом процентам избирателей "Народного фронта" и всему украинскому народу, сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы Президента Украины в 2019 году".

Он подчеркнул, что принести неопределенность для проукраинского общества, которое хочет перемен в стране, "было бы безответственно».

"Я принял решение, что мы должны бороться за новую Верховную Раду Украины, за победу на парламентских выборах и за формирование нового правительства Украины. Знаю, что мы это сделаем", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что парламентская кампания начнется через полтора месяца после инаугурации Президента Украины.

Перед новым Кабинетом Министров, отметил он, будут стоять не менее масштабные задачи, чем стоят перед нынешним правительством: "Свободная экономика, свободное от административного давления и коррупционного налога предпринимательство, свободный доступ к финансовым ресурсам, свободная внешняя торговля".

Он подчеркнул, что главная проблема Украины сегодня - это трудовая миграция "Простого решения нет. Но рецепты для этого есть. Рыночная экономика и рыночная зарплата является одним из рецептов решения трудовой миграции".

"Самое большое богатство Украины - это люди, это украинцы, которые уверены в завтрашнем дне, которые знают, что делать, и умеют это делать. Для этого мы должны дать каждому человеку - и именно это является обязанностью государства, - образование, здравоохранение. Я и мы должны каждому человеку дать ощущение защиты и безопасности. Это - второй рецепт преодоления трудовой миграции", - сказал он.

"Именно в компетенции правительства и парламента будет экономика, финансы, инновации, экономический рост, субсидии, пенсии, зарплаты. Именно это в сфере полномочий ответственности правительства и Рады", - сказал он.

Арсений Яценюк обратился к представителям "Народного фронта": "Мы сильная и сплоченная команда. Мы профессиональная команда. Мы проукраинская команда. Мы идем к победе на выборах в Верховную Раду Украины. Мы идем к формированию нового правительства. Мы доказали: мы умеем побеждать. И мы победим ".