Турция не признает аннексию Крыма и намерена защищать крымских татар, - Чавушоглу

Турция поддерживает территориальную целостность и нерушимость границ Украины, а также будет защищать крымских татар. Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Одессе с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть, что мы поддерживаем территориальную целостность и нерушимость границ Украины. Мы осуждаем аннексию Крыма и никогда не признаем ее. Сегодня мы также еще раз подчеркнули, что намерены защищать права крымских татар», – цитирует Чавушоглу Укринформ.

Министр напомнил о позиции Турции в отношении войны в Донбассе.

"Мы поддерживаем мирное решение ситуации на Донбассе в рамках международного права и будем продолжать поддерживать деятельность временной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил он.

Чавушоглу добавил, что Турция будет продолжать свои усилия по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

"После кризиса в Керченском проливе наш президент направлял неоднократно свои просьбы господину Путину. И с нашей стороны будут продолжаться усилия как по освобождению кораблей, так и пленных", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Турция поддерживает урегулирование Керченского кризиса исключительно мирным путем и как страна-член НАТО будет прилагать усилия для безопасности в Черноморском регионе, согласовывая свои действия с Альянсом.

"Мы не хотим видеть Черное море морем напряжения, а наоборот, морем мира и спокойствия", - добавил Чавушоглу.

Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу 1 февраля с рабочим визитом находился в Одессе, где пс министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным провел заседание украинско-турецкой группы стратегического планирования.