ЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух кандидатов на выборах президента 31 марта - самовыдвиженца, лидера Патриотической партии Украины Николая Габера, и внефракционного депутата Юрия Деревянко, выдвинутого партией "Воля".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов в президенты. Это рекордное количество зарегистрировавшихся кандидатов.

Так, в президенты Украины баллотируются: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Юрий Бойко от "Оппозиционной платформы - За жизнь", мэр Львова Андрей Садовый, лидер партии "Наши" Евгений Мураев, Александр Шевченко от партии "Укроп", лидер "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко, народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

Также зарегистрированы Геннадий Балашов от партии "5. 10", Сергей Каплин от Социал-демократической партии, народные депутаты Ольга Богомолец, Виталий Куприй, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, самовыдвиженец Виталий Скоцик, экс-министр экологии Игорь Шевченко.

ЦИК также зарегистрировала лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула, выдвинутого партией "Народный контроль" внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова, самовыдвиженца и нардепа (фракция Блок Петра Порошенко) Аркадия Корнацкого, экс-спикера Рады Александра Мороза и лидера Социалистической партии Илью Киву, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского и члена партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александра Данилюка, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Помимо этого, Центризбирком зарегистрировал кандидатами на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского, экс-главу СБУ Игоря Смешко и народного депутата предыдущих созывов (III, VI и VII) Инну Богословскую.

Подали документы для регистрации лидер Коммунистической партии Петр Симоненко, самовыдвиженец Роман Бессмертный, кандидат от "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, кандидат от партии "Видродження" Виктор Бондарь, внефракционный народный депутат Виктор Кривенко.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно последним соцопросам, лидируют в рейтинге Тимошенко, Порошенко и Зеленский.