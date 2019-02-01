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Все кандидаты в президенты предлагали сотрудничество, - Аваков

"Для меня важно, смогу ли я в будущем представлять интересы мощной парламентской группы, чтобы реализовать заявленные цели, а не при каком президенте я буду работать".

Все кандидаты в президенты предлагали сотрудничество, - Аваков
Фото: Макс Левин

Все участники президентской гонки, включая действующего Президента Петра Порошенко, пытались склонить министра внутренних дел Арсена Авакова к сотрудничеству. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Они мне все предлагали (сотрудничество - ред.) . Вот тут шутка это или серьезно – решите сами. Оставляю на усмотрение каждого", - отметил министр. 

Что конкретно предлагал Петр Порошенко, Аваков раскрывать не стал:

"Это некорректная, если не сказать вульгарная, постановка вопроса, я не считаю возможным это комментировать. Мне нельзя предложить что-либо, противоречащее моим правилам – мне нельзя что-то посулить на выборах, за подмену принципов. Пошлю любого. Выборы проведу честно – это моя амбиция. Она совпадает с амбицией народа Украины – ведь правда? Тогда я на ней настаиваю, вне зависимости от моих личных симпатий-антипатий. Так должно быть – в том числе для этого меня выбирали, а потом назначали. Я это не забыл – я это помню. Эти предложения мне не были интересны", - рассказал министр МВД.

Интересно Авакову, по его словам, то, что "в следующем правительстве я буду представлять большую парламентскую фракцию, которая делегирует мне полномочия, как члену Кабинета (министров, – LB.ua) компетентно выполнять свои обязанности".

"Я сегодня представляю фракцию в восемьдесят два человека, и поэтому я сильный министр. Я выполняю сложную структурную, неблагодарную, но фундаментальную реформу, делаю структурные проекты и строю дорогу новым молодым кадрам будущего. Это трудно. Требует энергии на всю катушку, и… требует поддержки фракции в парламенте! А быть марионеткой в чьих-то руках, следить флюгером – нос по ветру – затыкать дыры и называться министром, не делая стратегической работы – мне не интересно. Поэтому для меня важно, смогу ли я в будущем представлять интересы мощной парламентской группы, чтобы реализовать заявленные цели, а не при каком президенте я буду работать", - резюмировал министр.

Подробнее читайте в полной версии интервью.

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