Порошенко назвал себя самым счастливым человеком на Земле

Президент Украины Петр Порошенко в словах приветствия первой леди - Марине Порошенко - с днем рождения назвал себя самым счастливым человеком на Земле. Поздравление опубликовано на странице главы государства в Фейсбуке.

"Рядом с тобой, любимая, чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Бесконечно благодарен Господу за то, что встретил такую чрезвычайную женщину - светлую, отзывчивую, мудрую и волшебную С Днем рождения, моя единственная!" - написал Порошенко.

Первая леди Украины Марина Порошенко родилась 1 февраля. Она - украинский врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. С 2018 года - председатель Украинского культурного Фонда. У супругов четверо детей: старший сын Алексей Петрович (1985 г.р.) - народный депутат Украины, младший - Михаил (2001 г.р.) и две дочери - Евгения и Александра (2000 г.р).