Гелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 году

Начальник Управления государственной охраны Валерей Гелетей заявил, что в 2018 году были предотвращены 11 попыток покушения на президента Петра Порошенко.

Такое заявление Гелетей сделал 30 января в эфире Украинского радио, обсуждая нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича.

"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", - сказал Гелетей, не став вдаваться в подробности.

Управление госохраны обеспечивает безопасность первых лиц государства, таких как президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады, а также иностранных гостей во время их визитов в Украину.

Напомним, в 2018 году были задержаны депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке массового теракта в центре Киева. Их жертвами должны были стать президент Порошенко, руководители силовых структур и другие государственные деятели.