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"Народный фронт" проведет съезд в субботу

Партия выдвигать в президенты никого не будет.

"Народный фронт" проведет съезд в субботу
Фото: Макс Левин

Партия "Народный фронт" проведет съезд в субботу, 2 января.

По данным источников LB.ua, выдвигать в президенты на нем никого не будут, а внимание уделят теме единства команды и подготовке к парламентским выборам.

У лидера партии Арсения Яценюка сейчас слишком низкие рейтинги, чтобы рассчитывать на какой-либо серьезный результат на выборах 31 марта. По информации LB.ua, еще перед началом гонки соратники советовали экс-премьеру публично от нее отмежеваться, проанонсировав работу на страну вместо участия в политических дрязгах, а также допустить участие в президентских уже 2024-го года. Данная формула в штабе, однако, принята не была. 

Пока неизвестно, поддержит ли "Народный фронт" выдвижение на второй срок президента Петра Порошенко, с политической силой которого партия находится в коалиции. Финальное решение по этому поводу примут накануне съезда.

Еще одной интригой съезда является возможное присутствие премьер-министра Владимира Гройсмана. 11 ноября 2017 года на предыдущий съезд "Народного фронта" Гройсман пришел. Тогда НФ и Гройсман всерьез рассматривали возможность кооперации в рамках единой партии. Сейчас этих планов нет, и премьер-министр публично поддержал выдвижение Порошенко.

Субботний съезд "Народного фронта" станет замыкающим в рамках президентской предвыборной кампании.

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