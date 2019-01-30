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Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa

Интервью вышло в двух частях.

Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa

45 дней тому митрополит Киевский и Всея Руси Епифаний возглавил Поместную Церковь Украины, и сегодня мы публикуем первое - после получения Томоса - большое его интервью проекту KishkiNa в двух частях. 

В первой части речь идет о закулисье Объединительного собора: об угрозах Филарета Президенту не выйти на Собор, о том, почему свою кандидатуру снял Михаил (Луцкий) (также претендовавший на предстоятельство), кого из МП ждали на Соборе, но не дождались. О том, почему Епифаний на службах поминает патриарха РПЦ Кирилла, о реформах церкви и о том, что надо знать тем, кто хочет перейти в ПЦУ.

Вторая часть больше посвящена вопросам политическим - "Томос-туру", агитации в церквях. Также затрагиваются вопросы функционирования ПЦУ за пределами Украины, обсуждается судьба Лавр. Кроме того, говорится о Предстоятеле как личности: как он стал учеником Филарета, учится в Греции, принимал монашество, переживал школьные влюбленности, как изменилась жизни после избрания - от быта до охраны.  

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