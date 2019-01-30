Гриценко и Луценко поругались о том, воевал ли Луценко-младший в АТО

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко поругался в фейсбуке с генеральным прокурором Юрием Луценко из-за того, служил ли в АТО сын генпрокурора Александр.

Все началось с того, что Гриценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта. Гриценко утверждает, что некоторые чиновники полностью, некоторые после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих детей домой, или в парламент, или в Укроборонпром, хотя когда других военнослужащий мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

"Даю 24 часа «честному» полковнику для извинения. Мой сын пошел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады. И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Сашка вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа", - заявил Луценко.

Гриценко извиниться перед Луценко отказался.

"Извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни, - не за что и не буду", - написал Гриценко в фейсбуке.

"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения ", - добавил кандидат в президенты.

Гриценко также заявил, что слова генпрокурора о том, что в начале войны экс-министру обороны снова предлагали пост, - ложь.

"Наверное, под влиянием сивушных масел лжет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого", - возмутился Гриценко.

По его словам, он готов в прямом эфире вместе с Порошенко пройти тест на полиграфе, чтобы убедить всю страну в "лживости генпрокурора". "Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно", - написал Гриценко.

Как сообщалось, Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.