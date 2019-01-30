Бессмертный подал документы в ЦИК

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборы 31 марта.

Он баллотируется в порядке самовыдвижения.

Безсмертный, 1965 года рождения, является одним из авторов Конституции, был депутатом Верховной Рады II, III, IV (от "Нашей Украины") и V созывов (председатель фракции "Наша Украина").

В 1997-2002 годах был постоянным представителем Президента Леонида Кучмы в парламенте, в 2005 - вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформ в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова, в 2007-2008 - заместителем главы секретариата Президента Виктора Ющенко.

В 2010-2011 годах Безсмертный был послом Украины в Беларуси.

В 2015-2016 годах он представлял Украину в политической подгруппе ТКГ.

ЦИК должен зарегистрировать его или отказать в регистрации в течение 5 дней.

Напомним, что по состоянию на 30 января Центризбирком зарегистрировал уже 23 кандидатов в президенты.