Тарута стал 23-м кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута в пятницу стал 23-м кандидатом в президенты. Он баллотируется от политической партии "Основа".
Решение о его регистрации было принято на очередном заседании Центризбиркома во вторник, 29 января.
Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".
После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".
В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.
Другими кандидатами в президенты являются:
- Балашов Геннадий, партия "5.10"
- Богомолец Ольга, самовыдвиженка
- Бойко Юрий, самовыдвиженец
- Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
- Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
- Данилюк Александр, самовыдвиженец
- Добродомов Дмитрий ("Народный контроль")
- Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
- Кива Илья, Социалистическая партия
- Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
- Кошулинский Руслан, "Свобода"
- Куприй Виталий, самовыдвиженец
- Ляшко Олег, Радикальная партия
- Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
- Мураев Евгений, партия "Наши"
- Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
- Насиров Роман, самовыдвиженец
- Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
- Скоцик Виталий, самовыдвиженец
- Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
- Шевченко Александр, партия "Укроп"
- Шевченко Игорь, самовыдвиженец