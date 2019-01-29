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Тарута стал 23-м кандидатом в президенты

Депутат баллотируется от партии "Основа".

Тарута стал 23-м кандидатом в президенты
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута в пятницу стал 23-м кандидатом в президенты. Он баллотируется от политической партии "Основа".

Решение о его регистрации было принято на очередном заседании Центризбиркома во вторник, 29 января.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.

Другими кандидатами в президенты являются:

  1. Балашов Геннадий, партия "5.10"
  2. Богомолец Ольга, самовыдвиженка
  3. Бойко Юрий, самовыдвиженец
  4. Вилкул Александр, "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"
  5. Гриценко Анатолий, партия "Гражданская позиция"
  6. Данилюк Александр, самовыдвиженец
  7. Добродомов Дмитрий ("Народный контроль")
  8. Каплин Сергей, Социал-демократическая партия
  9. Кива Илья, Социалистическая партия
  10. Корнацкий Аркадий, самовыдвиженец
  11. Кошулинский Руслан, "Свобода"
  12. Куприй Виталий, самовыдвиженец
  13. Ляшко Олег, Радикальная партия
  14. Мороз Александр, "Социалистическая партия Александра Мороза"
  15. Мураев Евгений, партия "Наши"
  16. Наливайченко Валентин, партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"
  17. Насиров Роман, самовыдвиженец
  18. Садовой Андрей, партия "Самопомощь"
  19. Скоцик Виталий, самовыдвиженец
  20. Тимошенко Юлия, "Батькивщина"
  21. Шевченко Александр, партия "Укроп"
  22. Шевченко Игорь, самовыдвиженец
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