Тарута стал 23-м кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута в пятницу стал 23-м кандидатом в президенты. Он баллотируется от политической партии "Основа".

Решение о его регистрации было принято на очередном заседании Центризбиркома во вторник, 29 января.

Тарута родился в 1955 году в Донецкой области, закончил Ждановский металлургический институт и работал на местном заводе "Азовсталь".

После обретения Украиной независимости ушел в частный бизнес и с 1995 года возглавил корпорацию "ИСД".

В 2014 году пришел в политику, возглавив Донецкую областную государственную администрацию, а в конце того же года прошел в Верховную Раду по округу №58 в Донецкой области.

Другими кандидатами в президенты являются: