Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает выдвижение Петра Порошенко кандидатом в президенты.
Об этом он заявил в своем видеообращении, которое транслировалось на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал принять закон о столице, который предоставит возможность для развития не только Киеву, но и каждому городу, городу и поселку", - сказал Кличко.
"Сильные города - сильная Украина", - добавил мэр.
Как сообщалось, Кличко не смог лично принять участие в форуме, т.к. он госпитализирован в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. По официальной версии, у мэра обострение последствий старой травмы спины.
Напомним, сегодня, 29 января, Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Его решение поддержал спикер парламента Андрей Парубий. Также о своей поддержке президента заявил премьер Владимир Гройсман.
Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов.