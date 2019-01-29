Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает выдвижение Петра Порошенко кандидатом в президенты.

Об этом он заявил в своем видеообращении, которое транслировалось на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал принять закон о столице, который предоставит возможность для развития не только Киеву, но и каждому городу, городу и поселку", - сказал Кличко.

"Сильные города - сильная Украина", - добавил мэр.

Как сообщалось, Кличко не смог лично принять участие в форуме, т.к. он госпитализирован в австрийском городе Санкт-Иоганн-ин-Тироль. По официальной версии, у мэра обострение последствий старой травмы спины.

Напомним, сегодня, 29 января, Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок. Его решение поддержал спикер парламента Андрей Парубий. Также о своей поддержке президента заявил премьер Владимир Гройсман.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов.