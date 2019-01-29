Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"В 2024 году мы подадим заявку на вступление в ЕС", - заявил Порошенко, который раньше говорил, что рассчитывает стать представителем Украины в Европарламенте после президентской каденции.

Порошенко сказал, что членство Украины в Евросоюзе, как и в Североатлантическом альянсе, нужно не только Украине, но и самым ЕС и НАТО.

"Еще в двадцатых-тридцатых годах прошлого века самые проницательные украинские интеллектуалы писали, что будущий процесс объединения Европы не будет завершенным без вхождения в нее независимого, суверенного, соборного украинского государства. Что Россия, владевшая на тот момент Украиной, всегда будет проявлять имперские амбиции и пытаться подчинить себе всю Европу. И все больше политиков на Западе наконец понимают, что без членства Украины в Евросоюзе, без членства Украины в Североатлантическом альянсе Европа точно будет в опасности", - сказал президент Украины.

Порошенко добавил, что Украина и Евросоюз, Украина и НАТО никогда раньше не имели столь тесных отношений, как сейчас.

Напомним, что Украина планирует закрепить в Конституции курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

По состоянию на осень 2018 года вступление в ЕС поддерживают 58,1% украинцев.