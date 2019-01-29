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​Парубий: Мы были и есть единомышленниками - Порошенко и "Народный фронт"

По словам спикера Рады, БПП и команда "Народного фронта"  остаются союзниками в парламенте.

​Парубий: Мы были и есть единомышленниками - Порошенко и "Народный фронт"
Андрей Парубий заявил о поддержке Порошенко "Народным фронтом"
Фото: facebook/Соня Кошкина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что партия "Народный фронт" и действующий президент Украины Петр Порошенко являются единомышленниками.

Об этом он заявил, выступая на форуме  "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве.

"Мы были и есть единомышленниками: Петр Алексеевич Порошенко и "Народный фронт", - сказал Парубий.

"Президент Петр Порошенко, правительство Украины, Верховная рада Украины и наша коалиция «Блока Петра Порошенко «Солидарность» и команда «Народного фронта» были есть и остаются единомышленниками на украинском пути. Именно сплоченность помогла нам с достоинством пройти этот путь и мы обязаны закончить все начатое, - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, ранее Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов.

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