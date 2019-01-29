"Благополучие, безопасность и порядок важны не меньше, чем армия, язык, вера".

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Такое заявление глава государства сделал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

Фото: Макс Требухов

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями побудили меня принять решения баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал президент.

"Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы восстановить территориальной целостности страны, принести в Украину выгодный Украине мир, чтобы завершить строительство сильной успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца", - сказал он.

Фото: пресс-служба президента

"Потому что благополучие, безопасность и порядок важны никак не меньше, чем армия, язык, вера", - подчеркнул президент.

"В моей президентской работе случалось разное: успехи, неудачи, точные расчеты и ошибки, приятности и огорчения, радости и печали, достоинства и недостатки. Слава Богу, есть чем гордится, и, чего греха таить, есть за что извиняться. Но каждый мой шаг, удачный или нет, никогда не противоречил стратегии на полный разрыв с колониальным прошлым, на собственный путь Украины, на цивилизационный союз с Европой. И мы не имеем права остановиться на полпути", - сказал Порошенко.

Президент Украины уверен, что сможет победить на выборах.

Фото: пресс-служба президента

Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты.

Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Требухов