Президент Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.
Такое заявление глава государства сделал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".
"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями побудили меня принять решения баллотироваться еще раз на должность президента Украины", - сказал президент.
"Я прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, необратимость нашей независимости, чтобы восстановить территориальной целостности страны, принести в Украину выгодный Украине мир, чтобы завершить строительство сильной успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца", - сказал он.
"Потому что благополучие, безопасность и порядок важны никак не меньше, чем армия, язык, вера", - подчеркнул президент.
"В моей президентской работе случалось разное: успехи, неудачи, точные расчеты и ошибки, приятности и огорчения, радости и печали, достоинства и недостатки. Слава Богу, есть чем гордится, и, чего греха таить, есть за что извиняться. Но каждый мой шаг, удачный или нет, никогда не противоречил стратегии на полный разрыв с колониальным прошлым, на собственный путь Украины, на цивилизационный союз с Европой. И мы не имеем права остановиться на полпути", - сказал Порошенко.
Президент Украины уверен, что сможет победить на выборах.
Напомним, первый тур выборов президента Украины назначен на 31 марта 2019 года. По состояние на 29 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 22 кандидатов в президенты.
Предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Петр Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).