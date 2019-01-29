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Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок

"Я принял решение и поддерживаю решение Президента выдвинуть свою кандидатуру".

Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал решение президента Петра Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

Об этом он сказал на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем".

"Будущий период пяти лет - это возможность обеспечить необратимость пути, закрепления тех целей и задач, которые сегодня выразил Президент в своем выступлении. Наше место - в Европейском Союзе, наше место - в числе стран НАТО, наше место - на карте Европы", - заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр считает, что это выполнимые задачи и призвал к единству.

"Я принял решение и поддерживаю решение Президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок", - заявил Гройсман.

"На построенном сегодня фундаменте нужно возвести сильное и крепкое государство. Это нам под силу. Только единство может обеспечить нам достижение целей", - добавил он.

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко официально объявил о своем решении баллотироваться на второй срок. За время независимости Украины победить на вторых выборах удалось только Леониду Кучме.

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