Як Україні не стати обʼєктом розподілу світового впливу між великими країнами, відстояти свою самодостатність і вибудувати ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, Ігор Ліскі комінукавав під час обговорення результатів проміжних виборів у США і їхнього значення для України, що проходило в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна». Публікуємо його погляд на ситуацію.

У світі триває пошук нового порядку, і за цим процесом стоять, в тому числі, конкретні економічні інтереси, говорить бізнесмен, голова наглядової ради EFI Group Ігор Ліскі. Українцям важливо не спрощувати ці процеси, адже через притаманну нам парадигму сприйняття «перемога – зрада» є ризик зробити хибні висновки з того, що відбувається.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Як і чому руйнується світовий порядок

Ігор Ліскі переконаний: руйнувати світовий порядок почали не Сполучені Штати. Першим був Путін, його підтримав Китай. А Вашингтон, обтяжений величезним боргом, вирішив, що грати за старими правилами йому невигідно.

«Штати думають: “Для нас дуже дорого бути світовим поліцейським — нести найбільші витрати на оборонну промисловість, на підтримку світопорядку, МВФ, охорону здоров'я, ООН”», — пояснює Ліскі.

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Цей підхід, за його словами, детально описаний Heritage Foundation (дослідницький центр у США. — Ред.).

«Це такий експеримент: мовляв, якщо ви так хочете, ми теж можемо грати в цю гру — руйнувати. Ми — супервелика країна, у нас — супервелика армія, у нас достатньо всього. Ми теж можемо зруйнувати цей порядок і спробувати винайти щось інше», — каже Ліскі.

За цими процесами, каже він, стоять й цілком конкретні економічні інтереси. Перший із них — технологічне лобі, яке переконує, що штучний інтелект врятує американське лідерство. Головний ринок у цій боротьбі — розвинені країни, зокрема Європа.

«Бажано, щоб ці країни не мали можливості відстоювати свої інтереси. Тому роздроблена Європа і роздроблений світ дозволять цим гігантам нав'язувати свої ціни, свою маржинальність і свою технологічну перевагу», — пояснює бізнесмен.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі,Оксана Маркарова, Павло Унгурян і Валерій Чалий (праворуч)

Другий інтерес — енергетичний, і всередині американського істеблішменту він відрізняється — в залежності від мети. Частина хоче продавати Європі російські ресурси й заробляти на цьому. Інша — отримує прибуток від високих цін на нафту, тож зацікавлена, щоб Росія залишалася під санкціями.

«Одна частина Америки грає в правильну історію: щоб ціни на нафту були нижчими й економіка трималася. А інші отримують надприбутки від кризи в Ормузькій протоці», — каже Ліскі.

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Крім того, на його думку, США намагаються розколоти Європу шляхом підтримки радикальних сил у Франції та Німеччині, що для України вкрай несприятливо.

«Україна — частина Європи географічно, цивілізаційно і цінносно. Ми зацікавлені в тому, щоб Європа залишалася сильною і обʼєднаною. Це важливо не тільки для військової і фінансової підтримки зараз, але й для післявоєнного майбутнього. Інтегруючись в ЄС, ми отримаємо доступ до великого ринку, зможемо домовлятися, умовно, з Китаєм чи Штатами, будучи частиною обʼєднаної Європи, відстоювати кращі тарифи. Робити це самостійно у нас забракне сил», — вважає Ліскі.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

Водночас він висловив сподівання, що таким «експериментам» з боку США прийде край, і американці зрозуміють: руйнуючи світовий порядок, від цього у першу чергу програють вони самі, адже ціннісне лідерство завжди було їхньою перевагою.

«Я вірю, що нова демократична хвиля після останніх виборів поверне Сполученим Штатам це ціннісне лідерство. А об'єднана Європа й Україна як форпост західної цивілізації можуть стати орієнтиром для решти світу», - заявив Ліскі.

Як взаємодіяти Україні зі США

Відсутність посла у головній країні світу вже свідчить про низьку ефективність українсько-американських відносин, відзначає бізнесмен.

До того ж, на його думку, Україна досі не змогла чітко сформулювати, які інтереси Сполучені Штати можуть мати в нашій країні. А зі США дуже важливо говорити «мовою економіки».

«Багато йшлося про мінеральну угоду. Але поки що реалізувалась вона дуже слабко. Нам потрібно навчитися говорити мовою економічних інтересів. Потрібні серйозні, прораховані, великі проєкти. Тому що всі ті проєкти, які ми називаємо середніми чи великими, для американського рівня — просто мікропроєкти. Вони навіть не стануть витратити час, щоб приїхати їх подивитися», — каже Ліскі.

І ця різниця у масштабуванні, на його думку, є викликом для нас.

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«Якщо для Сполучених Штатів питання України, вибачте, — маленьке й другорядне, то для нас це - питання виживання. І ми не маємо дозволити собі потім говорити, що десь не допрацювали», — зауважив бізнесмен.

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group

«На боці України правда, але вона не гарантує перемоги»

Головним ресурсом, яким Україна недостатньо користується, Ігор Ліскі вважає управлінську спроможність.

«Люди – головний ресурс. Маємо найкращих піднімати нагору. Найкращих призначати послами, міністрами, давати повноваження», — каже він.

Інакше, попереджає Ліскі, Україна ризикує опинитися в жорнах між великими гравцями. Путін запропонував світові право сили, Китай це підтримав, а Трамп, на його думку, підіграє цій логіці. Повоєнні правила, на яких трималися ООН і Європейський Союз, руйнуються, і малі країни ризикують стати об'єктами поділу впливу.

Зараз, на думку бізнесмена, війна в Україні заважає США і Китаю реалізувати розподіл ринків, тому наша перемога — ще й в інтересах усіх невеликих країн.

«Я вірю, що Україна вистоїть. На боці України правда, але вона не гарантує перемоги. Тому наш план — залучити найкращих, мати кращу керованість, використати весь ресурс, який маємо. І тоді - сподіватися на волю Господа», — підсумував Ігор Ліскі.