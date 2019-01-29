Порошенко раскритиковал предвыборные идеи Зеленского, Гриценко и Тимошенко

"Многие кандидаты в президенты предлагают украинцам путь не в Брюссель, а в Каракас".

Президент Петр Порошенко раскритиковал идеи своих ближайших конкурентов на президентских выборах относительно плана урегулирования ситуации на Донбассе, просвещенного авторитаризма и парламентской республики канцлерского типа.

Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идём своим путём", в ходе которого объявил о выдвижении на второй президентский срок.

"Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто Президента, а Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Я очень внимательно слежу за различными предложениями. Плетут иногда такое, что якобы мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира. Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом этот блокнот вынести на референдум. Или предлагают стать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу", - сказал Порошенко.

Порошенко в этом контексте прямо не назвал имя кандидата в президенты Владимира Зеленского, но именно он заявлял, что необходимо на прямых переговорах с российской стороной посмотреть их список условий для урегулирования ситуации, выдвинуть свой перечень, "где-то посредине сойтись", а найденный компромиссный вариант вынести на референдум.

"Некоторые кандидаты предлагают возврат к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо. А кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа. С неограниченными полномочиями канцлера и по сути однопартийным парламентом. И, кстати, этот опасный проект предлагает абсолютно неконституционный способ принятия новой Конституции в обход Верховной Рады", - заявил Порошенко.

Он также не назвал прямо имя кандидатов Анатолия Гриценко, который заявлял о том, что выйти из кризиса возможно путём просвещенного авторитаризма, и Юлии Тимошенко, которая обещает в случае избрания вынести на референдум новую Конституцию, предусматривающую парламентскую республику канцлерского типа.

"Популисты подвергают страну серьезной опасности. Если их не остановить и допустить к власти, то все испытания, которые люди пережили в последние годы в результате войны и экономической агрессии со стороны России, окажутся напрасными. Своими бессмысленными экспериментами популисты толкают страну к новым политическим и экономическим потрясениям", - добавил президент.

По мнению Порошенко, многие кандидаты в президенты предлагают украинцам путь не в Брюссель (Европейский Союз), а в Каракас (Венесуэла).

Напомним, согласно результатов соцопроса в декабре прошлого года, во второй тур выборов президента выходят Тимошенко и Порошенко.