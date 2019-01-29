Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом

Глава политического совета партии "За жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук предложил создать на Донбассе автономный регион с собственным правительством и парламентом.

Об этом он сказал на съезде "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая поддерживает кандидата в президенты Юрия Бойко.

"Согласно плану, предусматривается создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он предполагает устройство через органы госуправления, такие как парламент, правительство и другие орган, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбасс", - цитирует Медведчука 112 канал, принадлежащий его близкому соратнику Тарасу Козаку.

Он добавил, что этот план предполагает закрепление статуса автономного региона Донбасс в Конституции. Но в то же время Медведчук утверждает, что его предложения не предполагают федерализации Украины. "Мы не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством", - сказал он.

Медведчук - кум президента Владимира Путина и озвучивает российскую позицию.

Напомним, что в 2015 году попытка прописать в Конституции фразу "особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом" привели к кровопролитию возле Верховной Рады.