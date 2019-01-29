Офіційна заява Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова

Із наближенням президентських виборів в Україні навесні цього року та парламентських виборів восени загострюється боротьба між різними політичними силами за голоси українських виборців. За цих обставин, які загалом є, безумовно, ознакою демократичного процесу, виступ будь-якої публічної людини на підтримку того чи іншого кандидата чи партії виборці можуть сприймати як підтримку цього кандидата чи партії з боку організації, в якій ця людина перебуває, особливо, якщо вона є одним з керівників цієї організації.

З цього приводу ПДМШ ім. Миколи Пирогова вкотре наголошує, що не підтримує жодного кандидата і жодної політичної сили ані на виборах, ані в позавиборчий період. Кожний учасник ПДМШ включно з керівниками добровольчого шпиталю має власні політичні уподобання та вільний перебувати в будь-якій партії або підтримувати будь-яку партію чи кандидата. Єдине, що нас об'єднує – любов до України та намагання захистити життя і здоров'я українських громадян, як військових, так і цивільних.

Тому будь-який виступ учасника ПДМШ, публічний чи приватний, на підтримку того чи іншого кандидата або тієї чи іншої політичної сили слід розглядати як виключно його особисту позицію, яка не є і не може бути позицією ПДМШ. Будь-яка публікація про допомогу ПДМШ з боку тієї чи іншої політичної особи чи партії слід розглядати як виключно констатацію факту і в жодному разі – як підтримку цієї особи чи партії Першим добровольчим мобільним шпиталем ім. Миколи Пирогова.

ПДМШ був, є та залишиться непартійним, позаполітичним гуманітарним проектом, спільнотою вільних громадян, об’єднаних ідеалами служіння людям та власній державі.

Олег Шиба, президент ПДМШ ім. Миколи Пирогова

Олександр Гагаєв, віце-президент ПДМШ ім. Миколи Пирогова із взаємодії зі Збройними Силами України та іншими збройними формуваннями

Дмитро Вернигор, віце-президент – медичний директор ПДМШ ім. Миколи Пирогова

Ігор Буйвол, віце-президент ПДМШ ім. Миколи Пирогова з питань логістики

Таміла Данилевська, виконавчий директор БО «БФ «ПДМШ ім. Миколи Пирогова»

Іван Ожог, заступник виконавчого директора БО «БФ «ПДМШ ім. Миколи Пирогова»

Геннадій Друзенко, голова Наглядової Ради ПДМШ ім. Миколи Пирогова