Останні місяці переговорів між Міністерством охорони здоров’я, парламентським комітетом і професійною спільнотою були пошуком непростих компромісів. Не всі питання зняті. Але лікареві й пацієнтові важливо інше: що зміниться, коли це станеться і чого не варто очікувати від закону.

23 листопада парламентський комітет з питань здоров’я нації розглядає законопроєкт №10372 «Про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні». Назва натякає на створення лікарських палат — органів професійного самоврядування, про які йдеться вже давно. Насправді законопроєкт змінює правила професійного допуску, можливості працювати в різних закладах, професійний облік та механізми відповідальності. Самоврядування — лише частина цієї конструкції.

Фото: Олександр Ратушняк

Що саме зміниться

Сьогодні ліцензію на медичну практику отримує заклад або лікар, зареєстрований як підприємець. Документи підтверджують кваліфікацію людини, але універсальної системи персональних професійних свідоцтв немає. Законопроєкт пропонує розвести два права: право лікаря працювати за фахом і право закладу організовувати медичну практику. Це не одне й те саме.

Для фахівця передбачене індивідуальне свідоцтво. Підставою стане інформація про освіту і кваліфікацію в Реєстрі людських ресурсів сфери охорони здоров’я. Якщо дані можна звірити з державними системами, рішення формуватиметься автоматично. Без чергової комісії для перевірки того самого диплома. Свідоцтво видаватимуть безоплатно. До створення палат відповідні повноваження матиме МОЗ.

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Реєстр міститиме дані про кваліфікацію, статус, періоди практики та професійний розвиток. Частина відомостей буде публічною. Пацієнт зможе перевірити професійний статус лікаря, держава краще побачить свій кадровий ресурс. Технічне завдання реєстру вже розроблене за підтримки Світового банку.

Але реєстр не визначить, чи готовий хірург до конкретної складної операції. Для цього потрібні оцінювання практичних навичок та клінічний допуск у закладі.

На перший погляд, навіщо ще один реєстр, якщо вже існує електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ)? У її центральній базі діють Реєстр медичних спеціалістів і Реєстр медичних працівників. Там уже є відомості про освіту, спеціальність, посади, заклади. Із травня 2026 року НСЗУ публікує кадрову аналітику за регіонами та спеціальностями. Не варто вдавати, що держава нічого не знає про своїх медиків. Але ЕСОЗ описує їх передусім через роботу в конкретного надавача допомоги. Це не те саме, що незалежний від роботодавця професійний статус. І ці дані не враховують тих, хто не практикує, може повернутися до роботи або перебуває поза цивільною системою.

Під час війни ця різниця стає цілком практичною. У лютому 2026 року НСЗУ виявляла медиків, зазначених одночасно у складі персоналу семи закладів, тоді як ЕСОЗ не показувала їхнього основного місця роботи. Сім записів — не сім лікарів.

Для кадрових рішень потрібно розуміти, хто має підтверджену кваліфікацію, де і скільки фактично працює, кого можна залучити до іншої лікарні без ризику залишити пацієнтів без допомоги. Це питання і для цивільної, і для військової медицини. Новий реєстр має не дублювати ЕСОЗ, а спиратись на наявні перевірені дані й доповнювати їх. Лікар сам подаватиме та оновлюватиме відомості про свій професійний статус; правила захищеного обміну іншими даними ще належить вибудувати.

Друга зміна стосується роботи. Поряд із трудовими договорами та практикою лікарів підприємців законопроєкт дозволяє закладам залучати фахівців за договорами цивільного права для окремих послуг. Уявімо анестезіолога, який працює в одній лікарні, але кілька разів на місяць потрібен іншій для складних операцій. Чому для цього він обов’язково має створювати власний бізнес? Водночас договір про послуги не повинен ставати способом приховати постійні трудові відносини.

Під час останніх погоджень з’явилося важливе уточнення. Якщо медичний працівник надає послуги за таким договором у межах ліцензії закладу або іншого ліцензованого надавача, ця особиста робота не вважається його підприємницькою діяльністю. Виняток становлять договори, які сам лікар укладає та виконує як підприємець. Уточнення охоплює військовослужбовців, але лише у вільний від службових обов’язків час. Воно не скасовує правил служби. Домовленість ще потрібно закріпити в тексті.

Кабмін також має спростити ліцензійні вимоги для лікарів підприємців, які консультують дистанційно, лікують удома або працюють на базі іншого закладу. Не кожному фахівцю потрібен кабінет лише для виконання формальної умови. Натомість незалежну професійну діяльність як окрему форму з проєкту вилучили. Це компроміс, а не необмежена приватна практика.

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Третя зміна стосується професійних палат. Їх планують п’ять: для сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей, стоматологів, медичних сестер і братів, фармацевтів. Кожна матиме свій статут, органи й бюджет. Йдеться не лише про захист членів. Палати братимуть участь у формуванні професійних стандартів, визначатимуть правила професійного розвитку, затверджуватимуть етичні кодекси, розглядатимуть дисциплінарні справи і згодом вирішуватимуть питання професійних свідоцтв.

Це не громадські організації й не профспілки. Членство виникатиме автоматично зі свідоцтвом, рішення палат стануть обов’язковими в межах повноважень. Сам принцип обов’язкового членства також викликає суперечки. Передбачений щорічний професійний збір, але не вищий за прожитковий мінімум для працездатної людини. Найвищим органом стануть загальні збори членів. Проєкт визначає особисте електронне голосування, Вищу раду, Вищу наукову раду, Етичну та Ревізійну комісії. Дисциплінарні рішення можна буде оскаржити. Отже, колегіальні органи передбачені. Їхня незалежність залежатиме від процедур та людей.

Коли це запрацює

Наступного ранку після ухвалення закону лікарі не отримають свідоцтв, а країна не прокинеться з п’ятьма палатами. За запропонованою моделлю Кабмін протягом шести місяців має затвердити необхідні порядки й переглянути ліцензійні умови. МОЗ протягом дванадцяти місяців повинне запустити реєстр. Поки палат немає, свідоцтва видаватиме міністерство.

Натомість більшість положень про самоврядування почнуть застосовувати через рік після припинення або скасування воєнного стану. Першими планують створювати палати стоматологів і фармацевтів, решту пізніше. Ці строки ще потрібно узгодити.

Чого закон не обіцяє

У ньому немає звільнення лікаря від відповідальності, скасування ліцензій для закладів чи дозволу виконувати втручання без належної підготовки. Особисте свідоцтво підтверджуватиме право на професію, але не замінить перевірки клінічних компетентностей, стандартів лікування чи механізмів захисту пацієнта. Палата сама собою не зменшить кількість помилок, як і дисциплінарне провадження не виправить погано організованої роботи лікарні.

Є й відкриті питання. Навіщо сімейним лікарям і лікарям інших спеціальностей окремі палати? Чи не отримають вони різні етичні правила, вимоги до освіти та конкуруючі голоси у важливих для професії питаннях? Наші європейські колеги справедливо нагадують: у професії мають бути спільні принципи етики й зрозуміле міжнародне представництво. У проєкті є загальні збори та спеціалізовані комітети. Але механізм узгодження позицій лікарських палат потрібно визначити. Кілька палат не означають неминучого розколу, проте єдність не виникне лише тому, що її записали в законі.

Громадські професійні організації не зникають. Вони можуть представляти членів, висувати кандидатів і брати участь у створенні палат. Самоврядування не має витіснити громадянське суспільство, завдяки якому ця реформа значною мірою стала можливою.

Автономія, відповідальність, самоврядування

Тепер варто розвести три поняття, які ми надто часто використовуємо як синоніми. Адже законопроєкт торкається всіх трьох, хоча його назва говорить лише про одне.

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Професійна автономія лікаря означає можливість ухвалювати обґрунтовані клінічні рішення в інтересах пацієнта, спираючись на знання, докази та професійну оцінку. Але існує й автономія організаційна: можливість впливати на навантаження, тривалість консультації, умови роботи. Одне не гарантує іншого.

Дослідження Крістін Сінскі та колег, опубліковане в Annals of Internal Medicine у 2025 році, показало зв’язок між недостатнім контролем лікарів над умовами праці та професійним виснаженням. Чи справедливо вимагати результату від людини, яка майже не впливає на умови його досягнення?

Відповідальність не народиться разом із палатою. Лікар уже відповідає за професійні рішення, лікарня — за організацію та безпеку допомоги, держава за правила й нагляд. І не кожен несприятливий результат лікування є лікарською помилкою, як і не кожна помилка є недбалістю. Якщо всі проблеми зручно пояснювати провиною конкретного лікаря, система отримує винного, але не отримує механізму виправлення власних недоліків.

Міжнародний кодекс медичної етики поєднує незалежне професійне судження лікаря з його особистою відповідальністю. А настанови ВООЗ 2024 року визначають головною метою професійного регулювання захист пацієнта: перевірку кваліфікації, правила поведінки, розгляд скарг і дисциплінарні процедури. Отже, передання повноважень не є самоціллю. Важливо, як ними користуються.

Самоврядування відповідає на інше запитання: хто встановлює правила професії та контролює їхнє виконання. Це не особиста свобода лікаря і не його індивідуальна відповідальність. Це інституція, підзвітна професії та суспільству. Палата не повинна перетворитися ні на нове відомство, яке наказує лікарям, як думати, ні на клуб взаємного захисту від скарг пацієнтів.

Саме тому №10372 не можна оцінювати лише як закон про палати. Індивідуальне свідоцтво та можливість працювати в різних закладах змінюють професійну автономію. Етика та дисциплінарні процедури впливають на відповідальність. Палати змінюють спосіб, у який професія бере участь у встановленні правил. Це пов’язані, але різні результати, кожен зі своїми ризиками.

За роки роботи над медичними реформами мене не раз вражало, як легко ми обговорюємо перерозподіл повноважень між установами і як рідко ставимо запитання, заради кого це робимо. У цьому випадку відповідь має бути простою. Лікар повинен мати свободу ухвалити професійне рішення й бути готовим пояснити його пацієнтові. Пацієнт повинен мати можливість перевірити кваліфікацію лікаря, оскаржити порушення й отримати справедливий розгляд. А держава повинна створити правила, які працюватимуть навіть тоді, коли сторони не довіряють одна одній.

Передати повноваження відносно легко. Значно складніше створити інституцію, здатну користуватися ними не лише у власних інтересах. У цьому й полягатиме справжній іспит самоврядування. І складати його доведеться не тільки лікарям.