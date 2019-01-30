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​ГБР открыло дело против Кабмина за невыполнение решения о восстановлении Бочковского

По словам адвоката, кассация не рассматривается уже пять месяцев.

​ГБР открыло дело против Кабмина за невыполнение решения о восстановлении Бочковского
Сергей Бочковский
Фото: Infox.ru

Государственное бюро расследований открыло дело против Кабинета министров за невыполнение решения суда о восстановлении в должности бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич.

По его словам, дело было открыто в начале января.

"Начато Государственным бюро расследований уголовное производство по факту невыполнения решения суда... Кто должен был выполнить это решение суда? Это вопрос в компетенции высших должностных лиц, которые уклоняться от выполнения этого решения. Других виновных, кроме Кабмина, тут нет и быть не может", - сказал адвокат.

Он также отметил, что рассмотрение кассации на восстановление Бочковского затягивается в Верховном Суде - производство было открыто в сентябре 2018 года, но уже почти пять месяцев дело не рассматривается. Такое затягивание в суде объясняют загруженностью главы Кассационного админсуда Верховного Суда Михаила Смоковича, который является председательствующим по делу Бочковского.

Напомним, 25 марта 2015 года Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета министров из-за подозрения в коррупции.

7 августа 2018 года Киевский апелляционный админсуд оставил в силе решение о восстановлении Бочковского в должности главы ГосЧС. Суд также обязал выплатить ему 546 тыс. гривен за вынужденный прогул.

26 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконным и отменил решение правительства об увольнении Бочковского.

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Источник: "Украинские новости"
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