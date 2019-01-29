Американская разведка считает маловероятным масштабное нападение России на Украину в 2019

Американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным" масштабное нападение России на Украину в 2019.

Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс в докладе на слушаниях в Комитете по вопросам разведки Сената США, передает Голос Америки.

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году", - отмечается в докладе Коутса.

Разведывательные службы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в докладе.

"Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилению связей с НАТО. Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году", - отмечается в документе.

Напомним, в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", проект которой был инициирован Украиной и представлен от имени группы государств.

В документе содержится призыв к России не препятствовать свободе судоходства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, прекратить преследование торговых судов, а также осуждается незаконная постройка моста через Керченский пролив.