Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Публикационный пожар
Публикационный пожар
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
Из Москвы в Венесуэлу вылетел большой самолет без пассажиров, - СМИ
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии (обновлено)
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
​Кризис в НАОМА: можно ли раскачать лодку с пробитым дном?
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
В зоне ООС неизвестные застрелили российского боевика, открывшего огонь по местным жителям
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
Порошенко объявил о выдвижении на второй срок
ГлавнаяПолитика

Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"

"Чтобы она не появилась, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь".

Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"
Фото: пресс-служба президента

Украинский писатель Лесь Подервянский пришел на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй срок.

Подервянский выступил с очень короткой речью, пояснив свое присутствие так: "Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться на наших просторах. Так вот чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь".

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко официально объявил о своем решении баллотироваться на второй срок. За время независимости Украины победить на вторых выборах удалось только Леониду Кучме.

О его поддержке заявили премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и ряд других известных личностей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также