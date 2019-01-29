Подервянский пришел на форум Порошенко, чтобы в Украине не появилась "северная лисичка с пушистым хвостиком"

"Чтобы она не появилась, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь".

Украинский писатель Лесь Подервянский пришел на форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором президент Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй срок.

Подервянский выступил с очень короткой речью, пояснив свое присутствие так: "Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она может появиться на наших просторах. Так вот чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь".

Напомним, 29 января президент Петр Порошенко официально объявил о своем решении баллотироваться на второй срок. За время независимости Украины победить на вторых выборах удалось только Леониду Кучме.

О его поддержке заявили премьер-министр Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко и ряд других известных личностей.