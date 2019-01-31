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Холодницкий пообещал повторное представление на Дубневича в ближайшие дни

Глава САП поручил подчиненным исправить все ошибки в документах, включая пунктуационные.

Холодницкий пообещал повторное представление на Дубневича в ближайшие дни
Фото: Сергей Нужненко

Представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича будет повторно внесено в ближайшее время.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил в эфире телеканала ZIK.

"Я дал срок на устранение всех недочётов, включая запятые. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру", - сказал Холодницкий.

При этом он усомнился в обоснованности претензий ГПУ к документам, подготовленным прокурорами САП.

14 января Юрий Луценко завернул представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича. Генеральный прокурор предложил следствию собрать доказательную базу, которая бы "безоговорочно подтверждала сделанные выводы, а не ставила их под сомнение". В случае доработки представления Луценко готов его подписать и направить в Верховную Раду.

Напомним, глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича в конце 2018 года.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоения этих средств, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦОП УЗ в нарушение законной процедуры по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".

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