Высший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом году

Это почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Высший совет правосудия рассмотрел 15 716 жалоб на судей в прошлом году. Об этом в интервью LB.ua сообщил член ВСП Андрей Бойко.

Члены совета правосудия открыли 453 дисциплинарных производства, касающихся судей, в 1136 случаях - отказали в открытии производств, а остальные жалобы вернули заявителям.

По словам Бойко, в течении 2018 года ВСП привлекла к ответственности 170 судей. По поводу 220 - не увидела причин для этого.

Согласно официальной статистики ВСП, в 2017 году совет привлек к ответственности 96 судей.

Интервью с Андреем Бойко читайте на LB.ua в ближайшее время.