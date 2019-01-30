Апелляционный суд отменил УДО от дополнительного наказания экс-судьи Зварича

"Попытки Зварича восстановиться в должности судьи не подтверждают его добросовестного отношения к труду".

Апелляционный суд отменил условно-досрочное освобождение от дополнительного наказания бывшего судьи и главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича, осужденного за коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского апелляционного суда.

Отмечается, что коллегия судей рассмотрела жалобу прокурора Сиховского отдела Львовской местной прокуратуры на решение Галицкого райсуда Львова от 11 июля 2018 года - об условно-досрочном освобождении Зварича. Его обвиняли в том, что в период с 2007 по 2008 годы он получил 963 тыс. гривен взяткок.

Решением Оболонского районного суда Киева от 19 сентября 2011 года Зварич был приговорен к 10 годам тюрьмы.

Постановлением Оболонского райсуда Киева от 30 декабря 2015 года тюремный срок Зваричу пересчитали по "закону Савченко" и он вышел из-под стражи.

Также установлено, что с 22 января 2016 года Зварич состоял на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации. Срок отбывания наказания завершался 10 января 2019 года, но в июле 2018 года начальник центра пробации подал представление в суд об освобождении Зварича по УДО.

"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление. Свое решение местный суд обосновал тем, что последний (Зварич) оказывал бесплатную правовую помощь гражданам, а также обжаловал постановление о его увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда, то есть совершает действия, направленные на восстановление на работе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Апелляционный суд не согласился с таким решением. Он отметил, что попытки Зварича восстановиться в должности судьи не подтверждают его добросовестного отношения к труду. При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление Галицкого райсуда - отменить.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Зварича по обвинению во взяточничестве в декабре 2008 года. В ходе обысков в кабинетах и квартирах судьи и его шестерых коллег правоохранители обнаружили и изъяли 1 млн долларов и 2 млн гривен.

Судья заявил, что собирался передать деньги, найденные в его кабинете, церкви, чтобы помочь малоимущим, а деньги, найденные в кабинетах его коллег, по словам Зварича, якобы предназначались на ремонт помещения суда, где он работал.

По словам Зварича, часть денег попала к нему в кабинет в результате "колядования" и "засевания".