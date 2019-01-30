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Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе

В ходе обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трижды применив запрещенное вооружение. В ходе обстрелов ни один военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций ВСУ велись: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Авдеевки; из автоматических гранатометов - вблизи Богдановки; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Гнутово; из гранатометов различных систем - вблизи Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции военных из минометов калибра 82-мм - в районе Кримского; из минометов калибра 82-мм - в районе Екатериновки; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского, из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Хутор Вильный.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства", - отмечтили в штабе.

По данным украинской разведки, 29 января, четыре боевика уничтожено, шестеро получили ранения. Кроме того, был уничтожен военный грузовик "КамАЗ" с вооружением и материально-техническими средствами боевиков.

"Также в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении обнаружена и ликвидирована засада противника и захвачены: ПТРК "Фагот" - 1шт .; РПГ-18 - 1шт .; НСВ-12,7 "Утес" - 1 шт.", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, в течение дня вторника, 29 января, боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

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