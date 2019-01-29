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Ко дню героев Крут военные устроили флешмоб на ж/д вокзале в Киеве

В этом году отмечают 101-летие боя под Крутами.

29 января на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве музыкальным флешмобом сводного военного оркестра Киевского гарнизона и сводного хора отметили День памяти Героев Крут.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Участие в мероприятии приняли хор ансамбля Государственной пограничной службы Украины, Национальный президентский оркестр, хор ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины, хор ансамбля Национальной гвардии Украины, заслуженный академический образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Украины, оркестр, рота Почетного караула отдельного полка президента Украины им. Б. Хмельницкого.

Мероприятие посвящено Дню памяти Героев Крут - киевских студентов и гимназистов, которые 29 января 1918 вступили в бой с подразделениями Красной гвардии на железной дороге у поселка Круты и села Памятное. Несмотря на поражение в бою под Крутами, украинские силы тогда выполнили поставленную перед ними задачу - задержали наступление Красной гвардии на Киев и стали символом мужества и примером патриотизма для будущих поколений.

Напомним, 27 января активисты националистических общественных организаций провели марш ко Дню героев Крут.

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