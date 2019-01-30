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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции

Четверо человек получили травмы.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло вечером 29 января на трассе Одесса - Овидиополь в Одесской области.

Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей произошло примерно в 19.00 у Гребного канала.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека, еще четверо травмированы.

Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка, оба - сотрудники полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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