Возле Ужгорода утром 28 января произошло масштабное ДТП, в результате которого была перекрыта трасса М-06 Киев - Чоп.

Местное издание "Мукачево.net", столкнулись пять автомобилей: два Renault Duster, Mercedes-Benz Vito, ВАЗ и еще один Mercedes-Benz.

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

В результате ДТП семь человек получили телесные повреждения различной степени: мужчина 1957 года, мужчина 1961 года рождения, женщина 1991 года рождения, женщина 1960 года и еще трое людей. Все они получили незначительные повреждения, но один из них получил перелом.

На место вызвали патрульную полицию, которая должна определить схему ДТП.

Автомобильную дорогу закрыли для проезда. Объезд был организован через соседнее село Глубокое.