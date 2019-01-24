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В Рахове силовики проводят спецоперацию с обысками

Фото: mukachevo.net

На Закарпатье силовики проводят спецоперацию, предположительно, связанную с контрабандой. По данным местного издания Mukachevo.net, сегодня днем проходят обыски по меньшей мере в 10 домах в городе Рахов и селе Деловое.

По предварительной информации, работает военная прокуратура и пограничники. Спецоперация проходит с применением спецтехники, на время обысков силовики блокировали движение по улицам населенных пунктов и на участках трассы Мукачево-Рогатин.

В Мукачевском пограничном отряде подтвердили, что на месте работают в том числе и пограничники, однако подробности не предоставили.

Фото: mukachevo.net

Напомним, с 1 января 2019 года контрабанда леса в Украине стала уголовно наказуемым преступлением.

Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net

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