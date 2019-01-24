Дело школьника, напавшего в сентябре на учительницу, передано в суд

Печерский районный суд Киева начал рассматривать дело в отношении несовершеннолетнего юноши, в сентябре 2018 года напавшего на учительницу в киевской школе №94.

Как сообщили LB.ua в главном управлении столичной полиции, 31 октября 2018 полиция завершила досудебное расследование в отношении восьмиклассника, и передала материалы дела в суд.

9 января 2019 года Печерский районный суд провел подготовительное заседание по делу об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и назначил следующее заседание для рассмотрения по сути на 5 марта.

Согласно материалам суда, сторона обвинения ходатайствует о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении подозреваемого. Об избранной для школьника мере пресечения не сообщается.

Полиция также не предоставляла информации о состоянии здоровья пострадавшей учительницы.

Напомним, 10 сентября 2018 года в киевской школе №94 ученик 8 класса ударил учительницу стулом, а затем нанес удар ножницами. Женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.