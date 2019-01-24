На увеличенные выходные назначены уже шесть дополнительных поездов.

"Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда к 8 марта. На увеличенные выходные, связанные с Международным женским днем, назначены уже шесть дополнительных поездов.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

В частности, назначен дополнительный поезд №162/161 Николаев - Киев, который отправится в рейс из Николаева 6 марта, а из Киева - 7 марта.

Дополнительные поезда №191/192 Киев - Львов, №223/224 Киев - Одесса, №179/180 Киев - Днепр и №167/168 Львов - Одесса отправляться в рейсы туда и обратно 8 марта.

Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться.

Билеты можно приобрести в билетных кассах и в онлайн-системе продажи билетов booking.uz.gov.ua.

Напомним, с 15 января "Укрзализныця" повысила цены на постель и напитки в поездах.