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Военный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП в Черкасской области

В аварии виноват гражданский автомобиль, вклинившийся в колонну.

Военный "Урал" с боеприпасами попал в ДТП в Черкасской области
Иллюстративное фото
Фото: mil.gov.ua

В пятницу, 25 января, военный грузовик "Урал", перевозивший ящики с боеприпасами, попал в ДТП в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 25 января, в районе села Княжичи Звенигородского района Черкасской, во время движения военной колонны, грузовик "Урал" съехал на спуске в кювет. По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за вклинивание в колонну гражданского автомобиля, в результате чего водитель военного грузовика на скользкой дороге и на спуске принял необходимые меры во избежание столкновения. Пострадавших нет", - сказано в нем.

Боеприпасы в кузове грузовика находились в незаряженном состоянии. Их перегрузили на другие автомобили, и колонна поехала дальше.

Угрозы для гражданского населения нет.

Напомним, в мае 2018 года в воинской части в селе Ольшаница Киевской области грузовик с боеприпасами задавил насмерть солдата-срочника.

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