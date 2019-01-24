В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
В Украину заходит новый стратегический инвестор Total Eren, - Порошенко
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
Техосмотры автомобилей будут подтверждаться маячками на ветровом стекле
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
ПАСЕ признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
«Желтые жилеты» меняют тактику: от уличных протестов до раскачивания системы
Курильские уроки для Киева
Курильские уроки для Киева
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
Вакарчук презентовал новый альбом «Я в деле»
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с российской пропагандисткой Скабеевой
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Егор Божок: «В РФ есть решение окончательно «закрыть украинский вопрос» в 2019-м»
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
Суд признал надлежащими доказательства вины Януковича (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Подоле в Киеве произошел пожар в ресторане турецкой кухни

Существует угроза распространения пламени на соседние здания.

В Киеве на ул. Сагайдачного, 31 вечером 24 января возник пожар в ресторане турецкой кухни "Tike".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации работников заведения, причиной инцидента послужило замыкание проводки. Сначала они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но сделать этого не удалось.

В здании находятся четыре баллона с газом. Существует угроза распространения пламени на соседние здания.

Патрули полиции вывели всех посетителей. На месте работают спасатели ГосЧС.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Главное управление ГосЧС в Киеве по состоянию на 22:50 сообщает, что из помещения ресторана изъято 6 газовых баллонов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Возгорание произошло на втором этаже здания, огонь распространился на крышу. Площадь пожара составляет около 100 кв. м.

На месте работает 15 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также