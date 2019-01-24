В Киеве на ул. Сагайдачного, 31 вечером 24 января возник пожар в ресторане турецкой кухни "Tike".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По информации работников заведения, причиной инцидента послужило замыкание проводки. Сначала они пытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но сделать этого не удалось.

В здании находятся четыре баллона с газом. Существует угроза распространения пламени на соседние здания.

Патрули полиции вывели всех посетителей. На месте работают спасатели ГосЧС.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Главное управление ГосЧС в Киеве по состоянию на 22:50 сообщает, что из помещения ресторана изъято 6 газовых баллонов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Возгорание произошло на втором этаже здания, огонь распространился на крышу. Площадь пожара составляет около 100 кв. м.

На месте работает 15 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.