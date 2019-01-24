Боевики в течение дня совершили три обстрела в зоне ООС

Сегодня в течение дня боевики совершили три обстрела по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Российские боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское, из гранатометов было обстреляно Водяное, здесь же зафиксирована работа вражеского снайпера.

Вблизи Гнутово боевики совершили обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Напомним, накануне в зоне боевых действий на Донбассе в районе Павлополя без вести пропал боец 79-й десатно-штурмовой бригады.