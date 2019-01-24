На Певческом поле в Киеве установят гигантские световые инсталляции

14 февраля, в день Святого Валентина, Печерский парк станет платформой для первого в Восточной Европе Фестиваля Гигантских Китайских Фонарей. На Певческом поле можно будет увидеть масштабные световые инсталляции, каждая из которых символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Сады панд и фламинго, карета Золушки, лес с оленями и многое другое, а центральным экспонатом выставки станет 40- метровый дракон.

И на этом фестиваль не заканчивается! Здесь можно будет увидеть: Фестиваль огня и света, аниматроника, мастера рукодельных изделий и тематическое музыкальное сопровождение. Также по выходных и праздникам у посетителей будет возможность увидеть традиционную культурную праздничную программу страны восходящего солнца.

«История и культура восточных стран всегда была для нас чем-то невероятным и захватывающим и, сегодня, мы имеем прекрасную возможность познакомиться с ней поближе! Это одна из самых известных и посещаемых выставок в мире, которая проводилась в более чем 40 странах. И мы в восторге от того, что нам удалось привезти этот фестиваль в Украину!», - рассказал руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

Открытие фестиваля состоится 14 февраля по адресу: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро Арсенальная). Выставка будет продолжаться до 31 марта.

Подробнее по ссылке: http://chinafest.kiev.ua/

Купить билеты можно здесь: https://karabas.com/tours/giant-chinese-lantern-festival

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