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Военные на Донбассе "приземлили" российский беспилотник "Гранат-2"

Этот тип БПЛА используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Военные на Донбассе "приземлили" российский беспилотник "Гранат-2"
Военные сбили на Донбассе российский БПЛА
Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военнослужащие из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Применяя средства радиотехнической борьбы, военные помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли", - говорится в сообщении.

После обследования военными инженерами аппарат передали специалистам для идентификации и дальнейшего изучения.

"Установлено, что БПЛА "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Данный тип аппаратов активно поставляется в незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии", - сообщили военные.

Отмечается, что вся информация с цифровых носителей этого беспилотника будет тщательно изучена и проанализирована.

"Изъятый беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки РФ деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку линии разграничения", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее украинские военные сбили на Донбассе дрон боевиков, оснащенный осколочной взрывчаткой.

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