Оба автомобили принадлежат военной части, дислоцирующейся в Кривом Роге.

В Херсонской области столкнулись два военных грузовика - "Урал" и КамАЗ. В результате происшествия военнослужащий контрактной службы, который находился в кабине КаМАЗа, погиб, еще трое пострадали и находятся в реанимации.

Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

ДТП произошло днем 23 января на трассе "Одесса - Мелитополь".

Фото: Державне бюро розслідувань

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель КамАЗа, который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Отмечается, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

"Оба грузовые автомобили принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог", - добавили в ГБР.