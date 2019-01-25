Боевики девять раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям наших защитников велись: из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов -поблизу поселка Гнутово; из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Чермалык; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь; дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка", - говорится в сообщении.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм. вблизи поселка Крымское", - добавили в штабе.

В ходе обстрелов ни один украинский военнослужащий н пострадал.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

Напомним, по данным наблюдателей ОБСЕ, боевики на Донбассе спрятали семь гаубиц. Наблюдатели СММ отметили отсутствие вооружения на отведенном месте еще 18 января, однако эта информация появилась только в отчете за 23 января.