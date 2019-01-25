​Выдворенный из РФ боевик "ДНР" получил четыре года тюрьмы, из которых три ему списали по "закону Савченко"

Мужчину задержали в мае 2017 года в аэропорту "Борисполь", помле того как он пьяным уснул в туалете.

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы выдворенного из России бывшего командира отделения батальона боевиков "Оплот" террористов "ДНР" Артема Вечеру.

Об этом говорится в приговоре суда.

Установлено, что подсудимый является гражданином Украины, но проживал в Греции. В феврале 2014 года его депортировали в Украину, чтобы он смог сделать загранпаспорт по месту регистрации, но начались боевые действия на Донбассе, и Вечера не смог выполнить указанные действия.

Ваечер решил остаться в Донецке и найти временную работу. По его словам, он случайным образом оказался членом батальона "Оплот", а военный билет боевиков получил "в качестве сувенира".

"Когда он пришел за заработной платой, ему предложили получить военный билет, на что он согласился, но только для того, чтобы получить данный билет в качестве сувенира", - отмечается в приговоре со ссылкой на показания подсудимого.

Вечера проходил службу на должности командира отделения батальона спецназначения "республиканской гвардии" ДНР до 19 августа 2015 года. В сентябре 2015 выехал в Москву (Россия).

В мае 2017 года его депортировали в Украину через Азербайджан в связи с тем, что он не имел места регистрации на территории РФ. Вечера был задержан в международном аэропорту "Борисполь". Он привлек внимание пограничников тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в туалете аэропорта.

Вечера был арестован по подозрению в участии в террористической организации. На суде он полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы, признав смягчающим обстоятельством его искреннее раскаяние, примерное поведение и отсутствие фактов его непосредственного участия в боевых действиях. Кроме того, суд пересчитал ему срок по "закону Савченко" и таким образом Вечера на данный момент отбыл уже три года заключения.

Напомним, ранее на КПВВ "Марьинка" пограничники задержали 19-летнего экс-боевика "ДНР".